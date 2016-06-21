​На линии конфронтации войск Армении и Азербайджана будет проведен очередной мониторинг

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 22 июня на линии конфронтации войск Армении и Азербайджана вблизи села Агдам Товузского района Азербайджанской Республики планируется проведение очередного мониторинга. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Саймон Тиллер.

Со стороны Армении за проведением мониторинга будут наблюдать полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Питер Шведберг.