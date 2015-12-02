Мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск прошел без инцидентов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ На линии соприкосновения азербайджано-армянских войск состоялся мониторинг.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Баш Гарвенд Агдамского района прошел без инцидентов.

С азербайджанской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Питер Сведберг.

С противоположной стороны линии фронта мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров, Жири Аберле и Саймон Тиллер.