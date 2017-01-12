Мониторинг на линии противостояния войск прошел без инцидентов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 12-го января на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Ашагы Вейсалли Физулинского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.
Об этом report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) майор Джавит Эльяс.
Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Питер Шведберг и руководитель ГПВУ полковник Ганс Лампалзер.
News DepartmentАвтор новости
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