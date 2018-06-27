МО: Проведенная нашей армией контратака в направлении Нахчывана нокаутировала сторону противника

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ "Проведенная нашей армией контратака в направлении Нахчывана нокаутировала сторону противника в прямом смысле слова. То, что армянская пресса в очередной раз вынесла на обсуждение "Операцию Гюннют", еще раз доказывает это.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, комментируя визит в данное направлении фронта группой будто бы ничего не знающих об этом представителей СМИ.

"Не сумевшее прийти в себя от ответной пощечины азербайджанских солдат и не в состоянии признать проигрыш военно-политическое руководство Армении от страха перед народом окольными путями и различными отговорками пытается оправдать себя. Не сумев предоставить какие-либо факты в ответ на фото и видеосъемки, проведенные на территориях, освобожденных азербайджанской стороной, у Армении не осталось иного пути как организовывать "пресс-туры" на какие-то горные территории в неясном пространстве.

Возвращение гражданского населения на освобожденную азербайджанскими солдатами территорию в Нахчыване, восстановление жизни на этой территории является теперь не нуждающимся в обсуждениях неоспоримым фактом", - сообщили в МО.