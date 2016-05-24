МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 18 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Воскеван Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гёйарх Тертерского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.