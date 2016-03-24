Минобороны: Двое военнослужащих Азербайджана ранены в результате нарушения армянами режима прекращения огня

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Армения в одностороннем порядке отвергла призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ к строгому соблюдению режима прекращения огня на праздники Новруз и Пасхи. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, накануне и в дни праздника Новруз, армянские вооруженные силы, используя крупнокалиберное оружие, минометы и гранатометы, создавали повышенную напряженность на линии соприкосновения. "Враг продолжал обстрел азербайджанских позиций, находящихся в прифронтовой зоне деревень, в том числе гражданских объектов", - заявил в минобороны.

В результате выстрелов противника 19 марта был ранен солдат действительной военной службы Асад Рустамов Вахидоглы и 20 марта военнослужащий сверхсрочной службы сержант Ниджат Гасанов Джабраил оглы. Раненым была оказана необходимая медпомощь, их жизни ничего не угрожает

В министерстве обороны Азербайджана подчеркнули, что по отношению к противнику будут предприниматься карательные меры, и за все последующие потери с их стороны как всегда несет ответственность преступный режим Армении.