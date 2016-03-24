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    Минобороны: Двое военнослужащих Азербайджана ранены в результате нарушения армянами режима прекращения огня

    Раненым была оказана необходимая медпомощь, их жизни ничего не угрожает

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Армения в одностороннем порядке отвергла призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ к строгому соблюдению режима прекращения огня на праздники Новруз и Пасхи. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно сообщению, накануне и в дни праздника Новруз, армянские вооруженные силы, используя крупнокалиберное оружие, минометы и гранатометы, создавали  повышенную напряженность на линии соприкосновения. "Враг продолжал обстрел азербайджанских позиций,  находящихся в прифронтовой зоне деревень, в том числе  гражданских объектов", - заявил в минобороны.

    В результате выстрелов противника  19 марта был ранен солдат действительной военной службы  Асад Рустамов Вахидоглы и 20 марта военнослужащий сверхсрочной службы сержант  Ниджат Гасанов Джабраил оглы. Раненым была оказана необходимая медпомощь, их жизни ничего не угрожает

    В министерстве обороны Азербайджана подчеркнули, что по отношению к противнику будут предприниматься карательные меры, и за все последующие потери с их стороны  как всегда несет  ответственность преступный режим Армении. 

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