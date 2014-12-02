Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 43 раза за сутки

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В различных направлениях фронта за сутки режим прекращения огня был нарушен 43 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Вазашен и Беркабер Иджеванского района, а также селе Барекамаван Ноембрянского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Газахского района и селах Гызылхаджилы и Гаймаглы.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Джавахирли, Марзили, Кянгярли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Караханбейли, Ашагы Вейсаллы, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, села Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гейгельского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.