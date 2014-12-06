Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта был нарушен 44 раза за сутки

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта был нарушен 44 раза за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района Армении, обстреляли позиции Азербайджана, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных близ села Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Гейарх, Гызыл Оба Тертерского района, Юсифджанлы, Джафахирли, Шихлар, Мярзили Агдамкого района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейсаллы, Ашагы Сейидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Ходжавендского и Джабраильского районов обстреляли позиции ВС Азербайджана.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.