Минобороны Азербайджана распространило официальную информацию о нарушении режима прекращения огня на линии фронта

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ За сутки режим прекращения огня был нарушен 56 раз в различных направлениях фронта.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские подразделения, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Гедебекского района.

Позиции ВС Азербайджана, также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Чилябурт, Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Марзили, Сарыджалы, Кенгерли, Шихлар Агдамского района, Горадиз, Ашагы Вейсаллы Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с безымянных высот Гейгельского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.