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    ​Минобороны Азербайджана: Из-за недисциплинированности в рядах армянских вооруженных подразделений произошла перестрелка

    Скрывая от народа произошедшую перестрелку, Армения пытается скрыть правду

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о потерях азербайджанской армии на фронте.

    Как сообщили Report в министерстве, армянские электронные СМИ в очередной раз распространили дезинформацию о якобы диверсионных действиях Вооруженных сил Азербайджана на линии фронта и потерях: "Придерживаясь традиции, Армения и на этот раз хочет скрыть от народа правду о перестрелке, произошедшей из-за недисциплинированности в рядах армянских вооруженных подразделений, и, распространяя ложную информацию, пытается успокоить недовольную общественность".

    В распространенном министерством сообщении отмечается, что Вооруженные силы Азербайджана не предпринимали никаких действий на линии соприкосновения войск и не понесли потерь. Оперативная обстановка находится под полным контролем. 

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