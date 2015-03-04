​Минобороны Азербайджана призвало армянских родителей не посылать на смерть своих детей

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана ответило на заявление министра обороны Армении Сейрана Оганяна. Как сообщает Report, минобороны Азербайджана отмечает, что заявление министра обороны Армении Сейрана Оганяна является "очередной выдумкой палача, замаравшего свою совесть и честь кровью невинных людей".

"Лицо, учинившее расправу над гражданским населением, в том числе, младенцами, женщинами и стариками в Ходжалы и других оккупированных территориях Азербайджана, не имеет морального права говорить о человечности и оскорблять азербайджанский народ, который ведет борьбу за освобождение своих оккупированных земель.

Если убийца и варвар, на котором лежит кровь сотни детей, может смотреть в глаза своих детей и детей и близких армян, уничтоженных и оставшихся в результате ранения инвалидами на оккупированных территориях Азербайджана, это ясно доказывает его анормальное психическое состояние.

Сегодня и в течение многих лет армянский народ платит за непомерное высокомерие Сейрана Оганяна и преступного армянского руководства гробами, которые каждый день приносят к их дверям.

Мы призываем армянских родителей не посылать своих детей на смерть во имя бессмысленных идей, потому что до того дня, как последний армянский оккупант покинет азербайджанские земли, вы столкнетесь с еще более тяжелыми и страшными потерями", - подчеркивается в заявлении.