МИД: Украина выступает за урегулирование карабахского конфликта на основе суверенитета Азербайджана

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией нагорно-карабахского конфликта, а также выражает соболезнования родным и близким погибших и раненых в результате боевых действий. Как сообщает Report, об этом заявили сегодня в пресс-службе МИД Украины.

"Призываем стороны конфликта и международное сообщество, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ, приложить максимум усилий для немедленного прекращения военных действий, деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного урегулирования конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права. В этой связи надеемся, что этой цели будет способствовать сегодняшнее специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ в Вене", - говорится в заявлении МИД Украины.

В заявлении отмечается, что "нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует о том, что "замороженные конфликты" остаются очагом нестабильности на всем пространстве ОБСЕ, которые в любой момент могут вспыхнуть и привести к широкомасштабным боевым действиям и больших человеческих потерь".

"Украинская сторона выступает за долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках ее международно признанных границ", - заявили в МИД.