МИД: Телеканал "Deutsche Welle" грубо нарушил принципы свободы слова и печати

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил отношение к подготовленной телеканалом "Deutsche Welle" (DW) передаче об оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, Х.Гаджиев отметил, что вышедшая в эфир 31 июля на общественном телеканале Федеративной Республики Германия "Deutsche Welle" (DW) передача под названием "Напряженность в нагорно-карабахском конфликте растет" была полна предвзятости и далека от нейтральных и объективных журналистских принципов.

По его словам, незаконное посещение съемочной группой "DW" оккупированных территорий Азербайджана является нарушением территориальной целостности, суверенитета и законов Азербайджанской Республики: "В передаче звучат лишь лживые высказывания "военных и гражданских представителей" созданного на оккупированных азербайджанских территориях самопровозглашенного режима. По своей сути, передача служит агитации криминального режима, созданного на оккупированных территориях в результате политики кровавой этнической чистки в отношении азербайджанского народа, и является образцом неуважительного отношения к азербайджанской общественности и более миллиону ставших жертвами конфликта беженцев и вынужденных переселенцев".

Х.Гаджиев добавил, что подобный подход расценивается как грубое нарушение принципов самовыражения и свободы и злоупотребление ими: "Серьезное недовольство вызывает тот факт, что общественный телеканал "DW" финансируется за счет госбюджета Германии. Посольство Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия намерено в официальном порядке обратиться в госструктуры этой страны. Надеемся, что соответствующие структуры входящей в членство Минской группы ОБСЕ Германии выразят официальное мнение, расследуют вопрос и представят свою адекватную позицию касательно подготовки данной противоречащей свободе медиа передачи".