МИД России: Мы не видим политической составляющей в смене сопредседателей МГ ОБСЕ

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Учитывая сложность карабахской проблемы и, учитывая, что эта проблема связана с судьбой людей, можно пожелать Минской группе ОБСЕ еще большей интенсификации и усилий".

Как сообщает Report, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, от интенсификации усилий по решению этого конфликта "хуже не станет, и мы можем это только приветствовать".

Официальный представитель прокомментировала и вопрос о возможной активизации усилий США после победы на президентских выборах Дональда Трампа и оценки работы американского сопредседательства: "Всегда есть к чему стремиться, но говорить, что у нас есть конкретные оценки персональных усилий я бы не стала".

М.Захарова также прокомментировала смену сопредседателей Минской группы ОБСЕ от США и Франции. По ее словам, это рутинная ротация послов, которые отработали определенный срок: "Мы не видим здесь политической составляющей. Российский сопредседатель Игорь Попов же продолжает работать в направлении урегулирования карабахской проблемы".