МИД: Некоторые члены канадского парламента превратились в инструмент пропаганды в руках Армении

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Некоторые члены парламента Канады превратились в средство пропаганды Армении и игнорируют 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью канадской прессе.

Высказывания Х. Гаджиева относительно незаконных поездок на оккупированные территории Азербайджана членов парламента Канады были опубликованы в ведущем СМИ страны The Globe and Mail. Статью под названием "Двоим членам парламента был наложен запрет на въезд в Азербайджан за незаконное посещение оккупированных территорий" (Two Conservative MPs banned from Azerbaijan for visiting occupied territories) написал ведущий канадский журналист Роберт Фифи.

В статье говорится о запрете членам парламента Канады Тони Клеману и Рейчелу Хардерину на въезд в Азербайджан из-за незаконных визитов на оккупированные со стороны вооруженных сил Армении территории Азербайджана, где последние 16 месяцев регулярно происходят кровавые столкновения.

В статье, приводя цитаты официального представителя МИД, подчеркивается, что более 1 млн азербайджанцев подверглись этнической чистке и что подобные визиты канадских парламентариев служат поощрением этнической чистки, и этот шаг далек от морально-этических ценностей.

Кроме того, в статье отмечается об оккупации Арменией Нагорно-карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему семи районов.

Тони Клеман, вынужденный прокомментировать газете свой незаконный визит, постарался оправдать себя, сказав, что этот визит носил якобы гуманитарный характер и что он не придерживается какой-либо стороны в конфликте.

Что касается финансирования визита, депутат признал, что этот визит был косвенно организован канадским бюро армянского национального комитета Америки. Этот комитет является организацией расистского и криминального армянского лобби.

В статье также опубликованы высказывания официального представителя МИД Канады. Он призвал граждан Канады воздержаться от поездок в Нагорный Карабах и отметил, что Канада поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.