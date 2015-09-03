​МИД: Германия не признает выборы в оккупированном Нагорном Карабахе

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ "Федеральное правительство Германии не признает ни де-факто режима в Нагорном Карабахе, ни проводимые там выборы".

Как сообщает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом заявили в министерстве иностранных дел Германии.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, в котором осудило предстоящие 13 сентября незаконные "выборы в органы самоуправления" т.н. сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана.