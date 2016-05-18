МИД Азербайджана: Заявления официального Еревана после встречи в Вене вновь носят провокационный характер

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Заявления официального Еревана после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Армении Сержем Саргсяном в Вене вновь носят провокационный характер".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление руководителя МИД Армении Эдварда Налбандяна на сессии Комитета министров Совета Европы в Софии.

Он отметил, что заявления официального Еревана после встречи в Вене 16 марта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вновь носят провокационный характер и служат искажению истинной сути конфликта: "Сегодня вся международная общественность, в том числе сопредседатели Минской группы ОБСЕ, подчеркивают недопустимость существующего и очень опасного статуса-кво и призывают изменить его. К сожалению, вместо демонстрации конструктивности в процессе урегулирования конфликта министр иностранных дел Армении подобными выступлениями любыми способами пытается создать условия для сохранения статуса-кво. Если он осуществляет это по поручению президента страны, то это очень опасный путь и может привести к драматическому исходу ситуации. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны предпринять серьезные меры в связи с этим".

Х.Гаджиев подчеркнул, что разговоры Эдварда Налбандяна, представляющего коррумпированный режим военной диктатуры, о демократии и мире, вызывают иронию и смех: "Режим Армении, совершивший массовое уничтожение своих граждан из огнестрельного оружия, не имеет никакого морального, политического и юридического права говорить о правах человека и демократии. Начиная со 2 апреля, военная авантюра армянских войск на линии соприкосновения войск еще раз доказывает, что армянский режим является серьезной угрозой для региона".