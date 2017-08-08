 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Личный представитель председателя ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

    На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг© Mod.gov.az

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 9 августа 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Сарыджалы Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель Анжей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и Мартин Шустер.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi