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    ​Лавров обсудит в Ереване нагорно-карабахское урегулирование

    Мария Захарова: Москва не переставала контактировать со сторонами конфликта

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Ереван 22 апреля с целью обсуждения ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на встрече с журналистам в Москве.

    "В пятницу Сергей Лавров посетит Ереван с визитом, проведет ряд двусторонних переговоров и, конечно, тема Нагорного Карабаха также будет обсуждаться и станет одной из центральных тем", - заявила М.Захарова.

    По ее словам, Москва не переставала контактировать со сторонами конфликта.

    "Работа не прекращается. Безусловно, речь идет о конкретных шагах, которые можно было бы предпринять", - подчеркнула представитель МИД России.

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