​Лавров обсудит в Ереване нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Ереван 22 апреля с целью обсуждения ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на встрече с журналистам в Москве.

"В пятницу Сергей Лавров посетит Ереван с визитом, проведет ряд двусторонних переговоров и, конечно, тема Нагорного Карабаха также будет обсуждаться и станет одной из центральных тем", - заявила М.Захарова.

По ее словам, Москва не переставала контактировать со сторонами конфликта.

"Работа не прекращается. Безусловно, речь идет о конкретных шагах, которые можно было бы предпринять", - подчеркнула представитель МИД России.