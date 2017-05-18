Книга академика Рамиза Мехтиева "Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам" издана на немецком языке в Швейцарии

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Книга руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева "Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам" (Berg-Karabach. Aus den Quellen erforschte Geschichte) вышла в свет в швейцарском издательстве "Publishing Partners" на немецком языке.

Как сообщает Report, издательство "Publishing Partners" осуществит также распространение книги по различным библиотекам и книжным магазинам Швейцарии.

В книге, посвященной корням армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, отведено место причинам возникновения проблемы, различным ценным источникам, отражающим принадлежность этого региона исторически существовавшим азербайджанским государствам. В труде, наряду с важными научно-теоретическими обобщениями на основе богатых исторических фактов, также выражается отношение к искусственным препятствиям, целенаправленно создаваемым для того, чтобы помешать решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Автор на основе многочисленных источников и научной литературы, ссылаясь, в первую очередь, на факты в источниках, опубликованных на иностранных и армянском языках, доказывает, что Нагорный Карабах с древних времен являлся неотъемлемой частью Азербайджана.

Издание этого фундаментального научного труда на немецком языке имеет особое значение с точки зрения расширения читательской аудитории.

Книга станет ценным источником для немецкоязычных читателей, желающих получить объективную и достоверную информацию об истории Нагорного Карабаха, причинах конфликта, его горьких последствиях. Книгу можно будет приобрести как в Швейцарии, так и посредством немецких и австрийских порталов по онлайн-продаже книг.

В настоящее время книгу можно заказать на сайтах www.buchhaus.ch, www.orellfuessli.ch, www.lehmanns.ch, www.buch.ch в Швейцарии, www.buecher.de, www.hugendubel.de, www.osiander.de, www.buchhandel.de, www.thalia.de, www.amazon.de в Германии, www.thalia.at, www.buchhandlung-frick-webshop.at, www.herder.at в Австрии.