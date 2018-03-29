Кемаль Чичек: Из-за захватнической политики армян на Кавказе не удается установить мир

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "По причине захватнической политики армян на Кавказе до сих пор не удается установить мир".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра стратегических исследований "Новая Турция", профессор Кемаль Чичек на международной научной конференции на тему "100-летие геноцида азербайджанцев в 1918 году. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современный период".

Профессор отметил, что армяне после оккупации Нагорного Карабаха не оставили там ни одного азербайджанца, мусульманина:

"Это говорит о том, что исторически проводимая армянами политика геноцида продолжается по сей день. События в Ходжалы наглядный тому пример. Мирные граждане там были убиты именно потому, что были азербайджанцами".

По его словам, армяне на государственном уровне осуществили политику этнической чистки, чтобы создать государство, состоящее только из армян:

"Во всех странах региона существует многонациональность. В Азербайджане проживают люди, относящиеся к армянской, русской, иранской и другим этническим группам. В Армении же кроме армян никто не живет".