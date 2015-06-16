Пол Гобл: Если бы Ереван перестал играть на Кавказе роль агента Москвы, Запад предоставил бы гарантии безопасности Армении

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Я уверен, что Запад предоставил бы гарантии безопасности Армении, если бы Ереван пожелал вернуть Азербайджану оккупированные территории и перестал играть на Кавказе роль агента Москвы".

Как сообщает Report, об этом в интервью армянским СМИ заявил бывший специальный советник Госдепартамента США, известный аналитик Пол Гобл.

"По-моему, Армения может принять шаги в этом направлении, и этим получить гарантию по ряду вопросов. Но неясно, есть в Армении и на Западе люди, которые готовы к тому, чтобы провернуть такую сделку. Я очень сомневаюсь в этом вопросе", - сказал Гобл.

Он выразил уверенность, что Армения и Азербайджан смогут достичь урегулирования, если такие внешние силы как Москва не будут причинять беспокойства.