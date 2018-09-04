Ильхам Алиев: “Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с нагорно-карабахским конфликтом”

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ “Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, в скором времени наши земли будут освобождены от оккупации, восстановится территориальная целостность Азербайджана, в регионе воцарится мир и сотрудничество”.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Центре культуры имени Чингиза Айтматова“Рух Ордо” в городе Чолпон-Ата Кыргызстане.

“Вопросы региональной безопасности представляют особое значение. Потому что в нынешнем мире возникают новые риски, угрозы, разгораются очаги новых конфликтов, войн. Азербайджан долгие годы страдает от армянской оккупации. Более двадцати лет признанный международным сообществом как неотъемлемая часть Азербайджана Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов находятся под армянской оккупацией. В результате этой оккупации около 20 процентов наших земель захвачены Арменией, более миллиона азербайджанцев оказались беженцами и вынужденными переселенцами на своей родной земле. Против нашего народа была проведена политика этнической чистки, совершены военные преступления, Ходжалинский геноцид. Сегодня более 10 стран официально признают Ходжалинский геноцид. В одну ночь более 600 невинных людей, среди которых свыше 100 женщин, более 60 детей, были зверски убиты армянами, более тысячи человек пропали без вести. Об их судьбах ничего неизвестно. На оккупированных землях Армения разрушила все наши исторические, религиозные памятники, мечети, могилы наших предков, материальные ресурсы разграблены Арменией. Это – военное преступление и совершившие это преступление должны ответить и отвечают перед правосудием. Неслучайно, что распался криминальный режим, который более 20 лет руководил Арменией, и сегодня армянский народ говорит то, что говорим мы. Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, в скором времени наши земли будут освобождены от оккупации, восстановится территориальная целостность Азербайджана, в регионе воцарится мир и сотрудничество”, - отметил Президент Азербайджана.

“Должен также отметить, что все международные организации признают территориальную целостность Азербайджана, Совет Безопасности ООН – высший орган мира принял 4 резолюции в связи с конфликтом. В этих резолюциях есть очень четкие положения о незамедлительном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана и конфликт, конечно же, должен найти свое решение на основе этих принципов. Другие международные организации, в том числе ОБСЕ, Организация Исламского Сотрудничества, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европейский парламент приняли аналогичные решения и резолюции. Это основная правовая база для решения конфликта”, - сказал Ильхам Алиев.