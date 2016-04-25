​Госсекретарь Франции: Статус-кво по нагорно-карабахскому конфликту неприемлем

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта преследуют одну цель и работают в тесном сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил госсекретарь Франции по европейским вопросам Арлем Дезир на пресс-конференции в Ереване.

"По нашему убеждению, статус-кво неприемлем, так как способствует росту напряженности и угрозе возобновления конфликта. Наш подход – только путем переговоров можно достичь решения конфликта", - заявил Арлем Дезир, напомнив, что сразу после событий начала апреля сопредседатели призвали немедленно прекратить применение силы и уважать режим перемирия, чтобы было возможно продолжить переговоры.

"За последние годы все мы видели большое число жертв и страданий. Продолжение конфликта провоцирует новые жертвы и страдания", - заявил госсекретарь Франции.

В этом контексте он отметил, что мнение, будто Европа считает, что конфликт ее не касается, ни в коей мере не соответствует действительности: "Не может быть речи о международной стабильности, пока в регионе Нагорного Карабаха есть риск возобновления конфликта. Потому Франция, будучи сопредседателем Минской группы, причем единственной европейской страной-сопредседателем, приложит все усилия для мирного урегулирования", - подчеркнул госсекретарь Франции.