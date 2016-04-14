​Госкомиссия: Предположительно, наш без вести пропавший военнослужащий находится в руках армянской стороны

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Согласно поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, проявив уважение к инициативе посредников и соблюдая нормы международного гуманитарного права, сразу после достижения соглашения о прекращении военных операций азербайджанская сторона исполнила все взятые на себя обязательств в связи с уточнением судеб погибших и без вести пропавших военнослужащих.

Как сообщили Report в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, до сегодняшнего дня на основе принципа "всех на всех" при участии международных посредников противоположной стороне были возвращены тела 18 армянских военнослужащих.

"В то же время, участники процесса были оповещены о том, что найдено еще одно тело армянского военнослужащего, находящегося на азербайджанской стороне, и мы готовы вернуть его.

Однако во время поисков лиц, пропавших без вести на поле боя, информацию о судьбе одного нашего военнослужащего – младшего прапорщика Бахышова Сеймура Гуламгусейн оглу получить не удалось. Есть предположение, что пропавший без вести военнослужащий находится в руках армянской стороны. Но противоположная сторона отказывается предоставлять информацию о нем и не предпринимает соответствующих шагов в связи с его возвращением.

Учитывая, что азербайджанская сторона с уважением относится к требованиям договоренности и полностью соблюдает ее условия, призываем противоположную сторону сделать идентичный шаг. Кроме того, призываем соответствующие международные структуры внести ясность в судьбу младшего прапорщика Сеймура Бахышова, продемонстрировать принципиальность в вопросе установления места его нахождения и скорейшем возвращении".