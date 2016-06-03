Главам МИД Азербайджана и Армении представлен документ о расширении офиса личного представителя председателя ОБСЕ

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что сопредседатели, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик 31 мая провели встречу в Брюсселе с главой азербайджанской дипломатии Эльмаром Мамедъяровым, 2 июня же состоялась встреча с главой армянского МИД Эдвардом Налбандяном.

На встрече стороны обсудили выполнение тех решений, которые были приняты 16 мая на встрече президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в Вене.

"Министры подтвердили приверженность мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Сопредседатели представили министрам проект документа по расширению существующего офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и создания механизма по расследованиям ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что министры подтвердили согласие президентов для проведения следующего раунда переговоров в июне с целью возобновления переговоров по всеобъемлющему урегулированию.