Глава Следственной службы: Военным, привезенным из Карабаха в Ереван, в ходе мартовских событий раздавали деньги

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Военные получали деньги за действия против демонстрантов 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян на совместной пресс-конференции с главой Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном.

В дело, добавил Хачатрян, был включен приказ под грифом "совершенно секретно", за номером 0038, изданный в феврале 2008 года. Выяснилось, что во исполнение приказа были созданы мобильные силовые группы.

По словам главы ССС Армении, военным, которых привезли из Карабаха в Ереван, с 23 февраля до 7-8 марта раздавали денежные суммы.

"Вот журнал с именами военных, их подписями напротив выданных сумм", - заявил он, отметив, что суммы им были розданы со счетов политиков и крупных предпринимателей. Имена этих людей опубликуют в будущем. Называть их имена Хачатрян не стал.

Напомним, в Интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. А.Ванецян и С.Хачатрян в ходе более чем 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

А.Ванецян и С.Хачатрян провели пресс-конференцию в связи с данным вопросом. В ходе нее директор Службы национальной безопасности Армении признал подлинность аудиозаписи.