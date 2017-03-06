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    Глава МИД Азербайджана: В урегулировании карабахского конфликта нужны подвижки

    Мамедъяров: Риторика армянской стороны не соответствует тому, что мы движемся в сторону мира© Report.az

    Москва. 6 марта. REPORT.AZ/ "В урегулировании нагорно-карабахского конфликта нужны подвижки".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Глава МИД Азербайджана согласился с заявлением российского коллеги, что переговоры должны быть субстантивными. 

    По его словам, субстантивные переговоры  помогли бы спасти жизни военнослужащих , гибнувших в результате эскалации на линии соприкосновения войск.

    Он напомнил о необходимости вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. 

    Глава МИД Азербайджана  при этом подчеркнул, что риторика армянской стороны "не соответствует тому, что мы движемся в сторону мира".

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