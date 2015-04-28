Глава МИД Азербайджана проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит визит во Францию 30 апреля - 1 мая. Как сообщает Report, об этом Э. Мамедъяров заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с находящимся с визитом в Баку главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом.

По словам Мамедъярова, в Париже он проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на которой обсудит ход переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Министр отметил, что настало время для продвижения в урегулировании конфликта.