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    Глава МИД Азербайджана проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

    Министр обсудит с посредниками ход переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит визит во Францию 30 апреля - 1 мая. Как сообщает Report, об этом Э. Мамедъяров заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с находящимся с визитом в Баку главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом.

    По словам Мамедъярова, в Париже он проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на которой обсудит ход переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 

    Министр отметил, что настало время для продвижения в урегулировании конфликта. 

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