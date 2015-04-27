​Глава МИД Армении встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 29-го апреля встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, он заявил сегодня на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом в Ереване.

Ожидается, что встреча пройдет в Париже.

Э. Налабандян также отметил, переговорный процесс в рамках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы.

Напомним, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также посетит Азербайджан. Он прибудет в Баку сегодня вечером из Еревана.