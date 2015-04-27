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    ​Глава МИД Армении встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ

    Встреча состоится 29 апреля

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/  Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 29-го апреля встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.  Об этом, как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ,  он заявил  сегодня на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом в Ереване.

    Ожидается, что  встреча пройдет в Париже.

    Э. Налабандян также отметил, переговорный процесс в рамках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы.

    Напомним, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также посетит Азербайджан. Он прибудет в Баку сегодня вечером из Еревана. 

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