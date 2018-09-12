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    Генсек: ОБСЕ прикладывает все усилия для укрепления посреднической роли по карабахскому конфликту

    Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении планируется в Нью-Йорке в последнюю неделю сентября© Report/ Firi Salim

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ ОБСЕ прикладывает все усилия для укрепления посреднической роли по нагорно-карабахскому конфликту.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

    Он напомнил, что Минская группа ОБСЕ является посредником в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта: "Напрямую урегулированием занимается Минская группа. Мы стараемся усилить медиаторскую роль организации в этом вопросе. Для достижения урегулирования необходимо усилие всех политических сил. И я надеюсь, что Минская группа также сможет сделать все возможное в этом деле".

    Кроме того генсек отметил, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по карабахскому урегулированию планируется на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в последнюю неделю сентября. 

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