Генсек: ОБСЕ прикладывает все усилия для укрепления посреднической роли по карабахскому конфликту

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ ОБСЕ прикладывает все усилия для укрепления посреднической роли по нагорно-карабахскому конфликту.

Как передает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Он напомнил, что Минская группа ОБСЕ является посредником в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта: "Напрямую урегулированием занимается Минская группа. Мы стараемся усилить медиаторскую роль организации в этом вопросе. Для достижения урегулирования необходимо усилие всех политических сил. И я надеюсь, что Минская группа также сможет сделать все возможное в этом деле".

Кроме того генсек отметил, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по карабахскому урегулированию планируется на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в последнюю неделю сентября.