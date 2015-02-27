​Генконсульство Азербайджана в Батуми провело церемонию поминовения жертв ходжалинской трагедии

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля с.г. Генеральным Консульством Азербайджанской Республики в г. Батуми была проведена церемония поминовения, посвященная 23-eй годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие Министр образования, культуры и спорта Аджарской Автономной Республики Гия Тавамаишвили, Министр здравоохранения и социальной защиты населения Нугзар Сурманидзе, Министр сельского хозяйства Заур Путкарадзе, Генеральный Консул Турции в Ясин Темизкан, Генеральный Консул Ирана в Ахмад Риза Арзджани, ответственные сотрудники аппарата правительства и ведомств Аджарской Автономной Республики, руководители и сотрудники Кулевского терминала г. Поти и “SOCAR” в Аджарии, професcорско-преподавательский состав и студенты Батумского Государственного Университета, представители масс-медия, НПО и интеллигенции Аджарии, члены азербайджанской и других общин Автономной Республики.

Выступивший на мероприятии Генеральный Консул Азербайджанской Республики в Батуми Гусейн Наджафов отметил, что Ходжалинская трагедия вошла в историю азербайджанского народа и всего человечества как одна из самых тяжких преступлений против человечности. 26 февраля 1992 г. воинские формирования Армении, при непосредственном участии 366-го полка бывшей Советской армии сравняли с землей азербайджанский город Ходжалы, учинили жесточайшую расправу над сотнями невинных жителей - женщинами, стариками, детьми. Этот акт геноцида, отличавшийся особой жестокостью, стал невиданным доселе преступлением, направленным не только против мирного населения Ходжалы, но и всего человечества. Лишь после возвращения к власти Общенационального Лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, этой кровавой трагедии впервые была дана верная политико-правовая оценка. В 1994 году по инициативе Общенационального Лидера Гейдара Алиева Парламент Азербайджана объявил 26 февраля Днем Ходжалинского геноцида.

Генеральный Консул отметил, что сегодня Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева осуществляет целенаправленную и последовательную политику по донесению до мировой общественности всей правды о многочисленных преступлениях, совершенных армянскими националистами против азербайджанского народа, в том числе о Ходжалинской трагедии, признанию ее геноцидом против мирного населения. В этой очередной бойне, совершенной против азербайджанского народа армянскими националистами, с их бредовой идеей о создании “великой Армении”, были истреблены 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. В одну ночь были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей. В ходе трагических событий 487 человек были ранены, 1275 мирных жителей захвачены в плен, о судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. Это было заранее спланированное, бесчеловечное деяние, имевшее своей целью истребление людей по национальному признаку. Поэтому, согласно международному праву, Ходжалинская трагедия является именно геноцидом.

Г.Наджафов проинформировал гостей, что с 8 мая 2008 года стартовала международная информационная и агитационная кампания "Справедливость к Ходжалы" ("Justice for Khojaly"), объявленная по инициативе генерального координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламского Сотрудничества за диалог и сотрудничество Лейлы Алиевой. За это время в 70 странах были проведены мероприятия в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы".

На мероприятии выступил Председатель Международного Арбитражного Суда при Торгово-Промышленной Палате Аджарской Автономной Республики, профессор Батумского Государственного Университета, доктор юридических наук Ростом Гунтаишвили, который дал юридическую оценку трагедии и охарактеризовал произошедшую расправу над мирным населением как геноцид азербайджанского народа по этническому признаку.

Затем на мероприятии выступила руководитель неправительственной молодежной организации “Changes for Equal Rights” Нино Чхаидзе, которая охарактеризовала произошедшую трагедию как геноцид и отметила недопустимость повторения подобных событий.

На мероприятии были продемонстрированы документальный фильм “Ходжалинский геноцид”, подготовленный при содействии Фонда Гейдара Алиева и документальный фильм “Дуа” (“Молитва”), подготовленный Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики.

На мероприятии были предоставлены фотовыставка, пресс-релизы и другие материалы, посвященные Ходжалинскому геноциду.

Участники мероприятия почтили память погибших во время Ходжалинского геноцида минутой молчания.

Мероприятие и интервью Генерального Консула было освещено телеканалом “Аджара TV”.