Европарламентарий: Посещать Нагорный Карабах, пытаясь представить это как официальную поездку от имени Европарламента, неприемлимо

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Европарламентарий от Консервативной партии Великобритании Саджад Карим раскритиковал своих коллег, которые незаконно посещают конфликтную зону Нагорного Карабаха.

Как сообщает Report со ссылкой на Euractiv, в частности он отметил визит в Нагорный Карабах европарламентария от Швеции Ларса Адактуссона.

"Когда есть ситуация, при которой депутаты едут в Нагорный Карабах и пытаются представить эту поездку, как официальную от имени Европарламента, то это неприемлимо как для нас, как Европарламента, не говоря уже об Азербайджане", - заявил С.Карим.

Европарламентарий также отметил развитие Азербайджана и, в частности, Баку, заявив, что у столицы азербайджанского государства есть возможности стать настоящим транспортнымузлом и связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом.

"Конечно, в Европе есть интерес к реализации этих амбиций, но, конечно, надо считаться с региональными проблемами, и будет очень жаль, если отрицательные силы смогут помешать этим амбициям", - заявил Саджад Карим.