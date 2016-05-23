Эльмар Мамедъяров: Угрожающие Азербайджану "грязными бомбами" заявления говорят о нежелании Армении мира и стабильности

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Выход из этого положения путем конструктивных переговоров может привести к желаемому миру и стабильности в регионе. Несмотря на это, угрожающие Азербайджану "грязными бомбами" заявления говорят об отсутствии намерений Армении в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом на встрече глав МИД стран Восточного Партнерства заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Он отметил, что 16 мая в Вене при участии министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении: "Последняя эскалация напряженности на линии фронта была сигналом тревоги тому, что "статус-кво" в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта может привести к насилию и серьезным военным столкновениям. Каждый принимает, что статус-кво является нестабильным и недопустимым. следует обеспечить демилитаризацию и выведение войск".

Глава МИД подчеркнул, что выход из этого положения путем конструктивных переговоров может привести к желаемому миру и стабильности в регионе: "Несмотря на это, угрожающие Азербайджану "грязными бомбами" заявления говорят об отсутствии намерений Армении в этом направлении. Мы призываем международную общественность внимательно рассмотреть несоблюдение Арменией обязательств по нераспространению оружия массового поражения. Это важно с точки зрения преступлений, выявленных ранее и недавно, и связанных с незаконным оборотом Арменией радиоактивных материалов в третьи страны".