 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эльмар Мамедъяров: Угрожающие Азербайджану "грязными бомбами" заявления говорят о нежелании Армении мира и стабильности

    Международная общественность должна внимательно рассмотреть несоблюдение Арменией обязательств по нераспространению оружия массового поражения

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Выход из этого положения путем конструктивных переговоров может привести к желаемому миру и стабильности в регионе. Несмотря на это,  угрожающие Азербайджану "грязными бомбами" заявления говорят об отсутствии намерений Армении в этом направлении".  

    Как сообщает Report, об этом на встрече глав МИД стран Восточного Партнерства  заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

    Он отметил, что 16 мая в Вене при участии министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении: "Последняя эскалация напряженности на линии фронта была сигналом тревоги тому, что "статус-кво" в урегулировании армяно-азербайджанского  конфликта может привести к насилию и серьезным военным столкновениям. Каждый принимает, что статус-кво является нестабильным и недопустимым. следует обеспечить демилитаризацию и выведение войск". 

    Глава МИД подчеркнул, что выход из этого положения путем конструктивных переговоров может привести к желаемому миру и стабильности в регионе: "Несмотря на это, угрожающие Азербайджану "грязными бомбами" заявления говорят об отсутствии намерений Армении в этом направлении. Мы призываем международную общественность внимательно рассмотреть несоблюдение Арменией обязательств по нераспространению оружия массового поражения. Это важно с точки зрения преступлений, выявленных ранее и недавно, и связанных с незаконным  оборотом Арменией радиоактивных материалов в третьи страны". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi