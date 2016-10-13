Эксперт США: Наращивание военного арсенала Армении может привести к катастрофе на Кавказе

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Нет сомнения в том, что российское вооружение, проданное Армении, в дальнейшем подожжет конфликт в регионе и сделает Южный Кавказ еще более уязвимым".

Как сообщает Report, об этом в статье для Modern Diplomacy заявил американский политический аналитик Питер Тейс.

По его убеждению, продолжающееся наращивание армянского военного арсенала с помощью России является "рецептом" для катастрофы на Южном Кавказе: "Армянские вооруженные силы будут продолжать провокации на линии соприкосновения и проведение военных учений на оккупированных территориях до тех пор, пока не будет осуждения со стороны важных международных организаций и глобальных игроков".

Он также обвинил правительство США в том, что оно не осудило Армению за покупку современного оружия у России, что создало вакуум в этой сфере: "Российская военная индустрия поддерживает тесные связи с вооруженными силами Армении и направила в эту страну несколько ракет "Искандер-М". При этом, эта российско-армянская сделка состоялась всего лишь несколько месяцев спустя после того, как США договорились с Южной Кореей о размещении системы противоракетной обороны THAAD на Корейском полуострове".