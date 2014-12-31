Джефф Ратке: "Мы поощряем стороны предпринять конструктивные шаги в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта"

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Представитель Государственного Департамента США Джефф Ратке заявил, что Соединенные Штаты поощряют стороны предпринять конструктивные шаги в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на Голос Америки, Ратке заявил это на прошедшем 30 декабря брифинге в ответ на вопрос о "приговоре", вынесенном бывшим жителям оккупированного Кельбаджарского района Дилгяму Аскерову и Шахбазу Гулиеву.

"У нас нет комментариев конкретно по данному вопросу, однако мы поощряем стороны предпринять конструктивные шаги в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы верим, что стороны воспользуются возможностью, возникшей в результате прошедших в этом году трех встреч президентов, и предпримут меры для создания веры и доверительных отношений. Госсекретарь Керри в Уэльсе призвал к этому президентов. В то же время они могут включиться в процесс реальных переговоров для достижения мирного и продолжительного урегулирования конфликта. Мы верим, что народы региона заслужили именно это, мы видим ситуацию таким образом", - заявил Джефф Ратке.