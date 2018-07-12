Декларация саммита НАТО: Мы поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Страны НАТО остаются приверженными поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана. Как сообщает Report, об этом говорится в Брюссельской декларации саммита НАТО.

"Мы по-прежнему привержены нашей поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Армении, Азербайджана, Грузии и Республики Молдова. В этом контексте мы продолжаем поддерживать усилия по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе, а также в Республике Молдова на основе этих принципов и норм международного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта. Мы настоятельно призываем все стороны конструктивно и с усиленной политической волей к мирному урегулированию конфликтов в рамках сложившихся рамок переговоров", - говорится в тексте декларации.