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    Декларация саммита НАТО: Мы поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана

    Мы поддерживаем усилия по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе© nato.int

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Страны НАТО остаются приверженными поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана. Как сообщает Report, об этом говорится в Брюссельской декларации саммита НАТО.

    "Мы по-прежнему привержены нашей поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Армении, Азербайджана, Грузии и Республики Молдова. В этом контексте мы продолжаем поддерживать усилия по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе, а также в Республике Молдова на основе этих принципов и норм международного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта. Мы настоятельно призываем все стороны конструктивно и с усиленной политической волей к мирному урегулированию конфликтов в рамках сложившихся рамок переговоров", - говорится в тексте декларации. 

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