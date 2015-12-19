Cопредседатели МГ ОБСЕ сделали заявление по итогам встречи президентов Азербайджана и Армении

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Встреча президентов создала возможность уточнить свои позиции в ходе встречи один на один". Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи президентов Азербайджана и Армении в швейцарском Берне.

В заявлении отмечается, что в ходе встречи президенты обсудили недавнюю вспышку насилия на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе и "выразили особую озабоченность по поводу жертв, в том числе среди гражданских лиц, вызванных использованием тяжелого вооружения".

"Президенты поддержали текущую работу сопредседателей по предложениям относительно мер по снижению риска насилия вдоль линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе, в том числе механизма расследования.

Президенты подтвердили свою готовность к продолжению взаимодействия, а также свою приверженность формату Минской группы.

Сопредседатели по-прежнему готовы работать со сторонами в качестве посредников в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта", - говорится в заявлении.