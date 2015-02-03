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    ​Член рабочей группы: Армения нанесла Азербайджану ущерб в размере более 400 млрд. долларов

    По мере продолжения вражеской оккупации потери Азербайджана с каждым годом растут

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "В результате оккупации Арменией территории принадлежащего Азербайджану Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов, азербайджанским культурным и историческим памятникам был нанесен ущерб в размере 177 млрд. долларов, а имуществу населения - 55,4 млрд. долларов".

    Как сообщает Report, об этом заявил эксперт по оценке, член рабочей группы по оценке потерь и утрат, которым подвергся Азербайджан Нусрет Ибрагимов на конференции на тему "Уникальная модель развития современного Азербайджана и реалии международной оценки исторической армянской агрессии".

    По его словам, сумма ущерба, нанесенного Азербайджану в результате грабежа и уничтожения армянами наших природных ресурсов, составила более 190 млрд. долларов.

    Н.Ибрагимов отметил, что по мере продолжения вражеской оккупации потери Азербайджана с каждым годом растут. 

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