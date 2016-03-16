Азербайджанские вооруженные силы нанесли 105 огневых ударов по позициям врага

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 100 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Азатамут Иджеванского района, в селе Барекамаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах и в селах Гызылгаджилы, Джафарли, Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Мярзили, Юсифджанлы, Новрузлу, Джавахирли, Сарыджалы, Шураабад, Кянгярли, Гарагашлы, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 105 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.