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    Азербайджанцы в Берлине встретили Саргсяна лозунгами "Карабах наш!" - ВИДЕО

    Участники акции несли флаги Азербайджана, Турции и Германии

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня начался визит президента Армении Сержа Саргсяна в Германию.

    Как сообщает Report, азербайджанцы, держа в руках флаги Азербайджана, Турции и Германии, встретили президента Армении Сержа Саргсяна лозунгами "Карабах наш, нашим и останется!".

    В акции участвовали азербайджанцы, проживающие в Германии, а также в других европейских странах. 

    Предлагаем видеокадры акции протеста, проведенной на дороге, где проходил кортеж президента Армении.

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