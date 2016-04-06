Азербайджанцы в Берлине встретили Саргсяна лозунгами "Карабах наш!" - ВИДЕО

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня начался визит президента Армении Сержа Саргсяна в Германию.

Как сообщает Report, азербайджанцы, держа в руках флаги Азербайджана, Турции и Германии, встретили президента Армении Сержа Саргсяна лозунгами "Карабах наш, нашим и останется!".

В акции участвовали азербайджанцы, проживающие в Германии, а также в других европейских странах.

Предлагаем видеокадры акции протеста, проведенной на дороге, где проходил кортеж президента Армении.