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    Армянские вооруженные подразделения учинили пожар в пограничном товузском селе, были взорваны мины

    С утра в селе Алибейли небо затянулось дымом

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения учинили пожар в пограничном селе Товузского района. 

    Как сообщает Report, по мере усиления пожара раздалось несколько минных взрывов. 

    С утра в селе Алибейли небо затянулось дымом. По словам сельских жителей, армянские вооруженные подразделения стараются разжигать огонь в сухих пастбищах в ветреную погоду, чтобы пожар перекинулся на села Алибейли, Агдам, Гаджаллы и причинил ущерб жилым пунктам. В связи с тем, что на территории много сухой травы и кустарников, в кратчайшие сроки из-за ветра огонь может перекинуться на село. Помимо этого, спасаясь от огня, хищные звери и пресмыкающиеся перемещаются к приграничным азербайджанским селам. 

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