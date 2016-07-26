Армянские вооруженные подразделения учинили пожар в пограничном товузском селе, были взорваны мины

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения учинили пожар в пограничном селе Товузского района.

Как сообщает Report, по мере усиления пожара раздалось несколько минных взрывов.

С утра в селе Алибейли небо затянулось дымом. По словам сельских жителей, армянские вооруженные подразделения стараются разжигать огонь в сухих пастбищах в ветреную погоду, чтобы пожар перекинулся на села Алибейли, Агдам, Гаджаллы и причинил ущерб жилым пунктам. В связи с тем, что на территории много сухой травы и кустарников, в кратчайшие сроки из-за ветра огонь может перекинуться на село. Помимо этого, спасаясь от огня, хищные звери и пресмыкающиеся перемещаются к приграничным азербайджанским селам.