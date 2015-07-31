​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 91 раз за сутки

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 91 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гаймаглы Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа, Гёйарх, Гызылоба Тертерского района, Нямирли, Новрузлу, Ширванлы, Шураабад, Сарыджалы, Джавахирли, Юсифджанлы, Кянгярли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдурахманлы, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.