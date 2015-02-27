​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 37 раз за сутки

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом огня 37 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные в селе Гаравялиляр Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу Геранбойского района, Чилябурт, Чайлы, Гёйарх, Гызыл Оба Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Шураабад, Баш Гярвянд, Сарыджаллы, Джавахирли, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Гёйгельского, Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.