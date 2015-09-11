​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 133 раза за сутки

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 60 и 82 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 133 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гаймаглы Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх Тертерского района, Сарыджалы, Кянгярли, Шыхлар, Мярзили, Джавахирли, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 183 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.