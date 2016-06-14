​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 24 раза за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных в селах Воскеван, Довех Ноемберянского района, - позиции, расположенные в селах Гушчу Айрым и Кемерли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского и Ходжавендского районов.