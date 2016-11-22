Армянские вооруженные подразделения 25 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 25 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селах Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные на безымянных высотах и в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Гёйаярх Тертерского района, Шыхлар, Мярзили, Баш Гарвенд Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.