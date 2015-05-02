​Армянские вооруженные формирования, используя гранатометы, 68 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования, используя гранатометы, на различных направлениях фронта 68 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Гаймаглы Газахского района, Кохнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах с позиций в селах Барекамаван Ноемберянского района, Паравакар и Вазашен Иджеванского района.

С позиций в селе Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района были обстреляны наши позиции в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Агбулаг Товузского района, а с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе позиции наших войск на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу также позиции ВС Азербайджана недалеко от сёл Талыш Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Кенгерли, Гарагашлы, Шихлар, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.