​Армянские вооруженные формирования 47 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 47 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства обороны, армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чайлы, Чилябюрт, Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Давахирли, Ширванлы, Новрузлу, Кенгерли, Шихлар, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Вейсалли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.