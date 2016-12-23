Армяне обстреляли азербайджанские позиции из минометов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя 60-миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 37 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Джафарли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд, Юсифджанлы, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.